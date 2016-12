Fare i conti con Hamas e Hezbollah. I nuovi equilibri in Medio Oriente

Allam Khaled Fuad (Islamista, Editorialista de La Repubblica), Ansalone Gianluca (Analista strategico), Azami Dawood (Giornalista della BBC World Service), Bar-Yacoov Nomi (Adviser di Politica Estera mediorientale), Brighi Elisabetta (Docente di Relazioni Internazionali all’Università di Oxford), Boccia Francesco (Deputato), Bordin Massimo (Direttore di RadioRadicale), Caldarola Giuseppe (Giornalista), Campanini Massimo (Docente di Storia dell’Islam all’Università Orientale di Napoli), Candito Mimmo (Inviato Speciale de La Stampa), Canepa Seyda (Corrispondente da Dubai per la NTV News Channel – Turchia), Capuozzo Toni (Vice Direttore del TG5), Chiarello Franco (Docente di Sociologia dell’Economia all’Università di Bari), Cox Michael (Docente di Relazioni Internazionali alla London School of Economics di Londra), Cremonesi Lorenzo (Inviato Speciale del Corriere della Sera), Damora Rosita (Docente Lingua e Letteratura turca all'Università del Salento), De Masi Paride (Amministratore Delegato di Italgest), Galardi Annalisa (Docente di Psicologia all’Università Cattolica di Milano), Griffith-Dickson Gwen (Direttrice della Lokahi Foundation), Guolo Renzo (Insegna Sociologia dell’Islam all’Università di Torino), Mantovano Alfredo (Sottosegretario all’Interno), Martini Paolo (Redattore Capo di RadioRadicale), Micalessin Gian (Inviato Speciale de Il Giornale), Pagani Samuela (Ricercatrice Lingua e Letteratura araba all'Università del Salento), Parsi Vittorio Emanuele (Docente di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano), Pellegrino Giovanni (Presidente della Provincia di Lecce), Politi Alessandro (Analista strategico), Polito Antonio (Direttore Il Riformista), Polli Stefano (Capo Redattore Centrale - Ansa), Redaelli Riccardo (Docente di Geopolitica all’Università Cattolica di Milano), Ruocco Monica (Docente Lingua e Letteratura araba all'Università di Palermo), Springbord Robert (Direttore del London Middle East Institute at SOAS), Taerpour Fereshteh (Produttrice cinematografica iraniana), Taskin Yasemin (Corrispondente dall’Italia per Sabah e ATV-Turchia), Vernetti Gianni (Sottosegretario agli Affari Esteri).